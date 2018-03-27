"أنصار الله" تقصف تجمعا للجيش السعودي في جازان وأنباء عن قتلى

وأضاف المصدر أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش السعودي جراء القصف الصاروخي الذي أدى إلى فرار آليات عسكرية من المعسكر عقب قصفه".
وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية لجماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، اليوم الثلاثاء، التصدي لطائرتين إماراتيتين من نوع (إف 16) في أجواء العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر عسكري في الدفاع الجوي لموقع "المسيرة" التابع للجماعة، أن الدفاعات الجوية أجبرت الطائرتين على مغادرة أجواء العاصمة.
وكانت الدفاعات الجوية للجماعة أعلنت، الأربعاء الماضي 21 مارس/آذار، إصابة طائرة (إف 15) تابعة للتحالف في سماء صعدة بسلاح مناسب.
وتمكنت الجماعة، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، من إصابة طائرة F15 تابعة للتحالف في أجواء العاصمة صنعاء بصاروخ أرض جو، بالإضافة إلى إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في 7 يناير من ذات الشهر بأجواء مديرية كتاف محافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف مدنية، بحسب "المسيرة".
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