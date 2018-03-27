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    هيئة الانتخابات المصرية: فرز أصوات الناخبين غدا الأربعاء وإعلان الرئيس الجديد 2 أبريل

    © Sputnik. Amro Omran
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (30)
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    أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المتحدث باسمها، المستشار محمود الشريف، أنه لا صحة لما تردد عن مد التصويت في الانتخابات الرئاسية إلى يوم الخميس المقبل.

    الانتخابات الرئاسية المصرية
    © Sputnik. أحمد بدر
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    وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الهيئة اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، أن القانون أعطى للهيئة أن تجرى الانتخابات خلال يوم أو أكثر، ولهذا قررت أن يكون التصويت خلال ثلاثة أيام، بدأت أمس الاثنين، وتنتهي غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء، مشددا على أنه حتى الآن لم تتخذ الهيئة أي قرارا بخصوص مد التصويت.

    وأضاف المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن تأخير فتح اللجان لم يتجاوز مدة نصف ساعة.

    وقال الشريف إن القضاة بدأوا عملهم اليوم، بالتأكد من سلامة صناديق الاقتراع، وتأمينها، وسلامة أوراق الاقتراع وتأمينه، مضيفا أن رؤساء اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، قبل استقبال الناخبين، حرروا محاضر بشأن حالة الصندوق الانتخابي لكل اللجنة، و تأكدوا من وسلامة الصناديق وحصر الأصوات الموجودة بها.

    وكشف المتحدث باسم الهيئة الشكاوى أن غرفة العمليات رصدت بعد نهاية اليوم الانتخابي الأول أمس، زيادة الإقبال الجماهيري على الانتخابات في محافظات؛ القاهرة و الجيزة والاسكندرية والقليوبية إضافة إلى شمال سيناء، وحدد الشريف محافظات الوادي الجديد والشرقية وجنوب سيناء ضمن المحافظات الأكثر تصويتا نسبة إلى عدد المقيدين بها، لافتا إلى أنه بموجب قانون الانتخابات الرئاسية، سيجرى فرز الأصوات في نهاية التصويت مساء غدا الأربعاء.

    وحصر الشريف الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات بالهيئة، في الشالناكاوى المتعلقة برغبة المواطنين في التصويت في غير محل إقامتهم، أو الاستعلام عن لجانهم الانتخابية، مضيفا أن الهيئة تتعامل فورا مع الشكاوى المتعلقة بالاستفسار عن أماكن اللجان الانتخابية، ولكن الشكاوى الخاصة بتصويت المواطنين في غير موطنهم الانتخابي، لن تتمكن الهيئة من حلها لأن القانون يمنع تصويت أي مواطن في غير موطنه الانتخابي إلا للوافدين الذين سبق وسجلوا رغباتهم في التصويت خارج لجانهم الأصلية خلال شهر فبراير الماضي.

    وأرجع المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، تأخر فتح بعض لجان الاقتراع بالمحافظات، إلى أسباب تتعلق بالطقس، وحالة مرضية.

    وقال إن من بين الأسباب تعذر الرؤية في الطريق صباحا، بجانب تعرض أحد القضاة لوعكة صحية، وانفجار إطار سيارة قاض آخر.

    ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 (30)

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