مصدر عسكري يمني: مقتل وإصابة عدد من جنود التحالف في الساحل الغربي

قال مصدر عسكري، في الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، أنهم قاموا بتنفيذ عملية نوعية على مواقع وتجمعات التحالف جنوب مفرق مقبنة في الساحل الغربي.

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، 27 مارس/ آذار، أن العملية النوعية أسفرت عن قتل وجرح أعداد من جنود التحالف، بجانب إعطاب آليتين في مقبنة بالساحل الغربي.

وتابع المصدر العسكري، أن الجيش واللجان الشعبية قاموا أيضا بعملية هجومية جنوب الساحل الغربي نتج عنها قتلى وجرحى في صفوف التحالف، وحاول طيران التحالف مساندتهم خلال العملية النوعية بـ3 غارات دون جدوى.

ولفت المصدر العسكري، إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع لقوات التحالف في سلسلة التباب السود بجبهة حمير بمحافظة تعز، أسفرت عن قتل وجرح عدد من الجنود.

وأوضح المصدر، أن طيران التحالف نفذ 18 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة خلال الساعات الماضية، في الوقت نفسه نفذت مدفعية الجيش واللجان عمليات قصف لتجمعات الجنود السعوديين في منفذ الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي.