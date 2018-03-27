تسجيل
20:58 27 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    سد النهضة

    الخرطوم تعتبر سد النهضة مشروعا استراتيجيا لصالح جميع دول المنطقة

    Akhbarelyoum.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، أن بلاده ترى في سد النهضة الأثيوبي، مشروعا استراتيجيا، ومثالا للتعاون والاستقرار لجميع دول المنطقة.

    سد النهضة
    Akhbarelyoum.com
    تطورات "سد النهضة"...وفد أمريكي يصل إلى السودان
    الخرطوم — سبوتنيك. وقال موسى، في تصريح صحافي عقب لقائه وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "الخلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، ليست بسبب غياب معلومات، وإنما في زاوية النظر للحقائق الموجودة".

    وأعرب عن ثقته في أن السودان ومصر وأثيوبيا، "سيصلون في النهاية إلى حل"، لافتا إلى أن الخرطوم تنظر إلى الملف بنظرة استراتيجية لصالح جميع دول المنطقة، باعتباره نموذجا للتعاون والاستقرار في الإقليم وأفريقيا".

    وفي سياق متصل، أكد الوزير السوداني، أن موقف السودان ثابت حيال اتفاقية مياه النيل لعام 1959. وقال إننا "ملتزمون تماما، باتفاقية 1959، وليست لدينا مطامع في حقوق أية دولة، ونثق في أنه لا خيار سوى  التعاون في حوض النيل".

    وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد ذكرت أمس الاثنين، أن وفدا أمريكا، برئاسة إيريك ستروماير، يزور البلاد ضمن جولة تشمل أيضاً أثيوبيا ومصر، بهدف التعرف على مواقف الدول الثلاث من قضية سد النهضة الأثيوبي، ولتكوين نظرة محايدة للإسهام في تقديم المساعدات اللازمة لخلق رؤى مشتركة، تساعد على الوصول الى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.

    والجدير بالذكر أن السودان ومصر وأثيوبيا وقعوا على إعلان مبادئ حول قيام سد النهضة الأثيوبي في آذار/ مارس 2015، في العاصمة الخرطوم بعد خلافات كبيرة بين أثيوبيا ومصر.

    لكن لا زالت بعض الخلافات قائمة بين أثيوبيا ومصر حول كيفية ملء الخزان وإدارة تشغيله، إلى جانب خلاف آخر بين السودان ومصر حول الحقوق المائية الموزعة بين البلدين حسب الاتفاقية الموقعة بينهما عام 1959.

    انظر أيضا:

    إثيوبيا تلجأ لوسيلة جديدة في تمويل "سد النهضة"
    تطورات جديدة حول سد النهضة...هذا ما فعله أعضاء قوات الدفاع والشرطة
    إثيوبيا تتهم دولا بالتخطيط لاستهداف سد النهضة والسودان يعلق
    وزير مصري يكشف خطة الحكومة لمواجهة أثار "سد النهضة"
    مسؤول بحكومة جنوب السودان في حوار مع "سبوتنيك": مستعدون لمساندة مصر في قضية سد النهضة
    مسؤول يكشف طريقة السودان في إدارة ملف "سد النهضة"
    السودان: اتفقنا مع مصر على عقد لجنة تضم أطراف سد النهضة خلال شهر
    بالفيديو...الخارجية المصرية تكشف عن تطور جديد في ملف سد النهضة
    بعد يوم من "القمة الثلاثية"... السودان يرفض طلبا مصريا بشأن "سد النهضة"
    الكلمات الدلالية:
    الخرطوم تعتبر سد النهضة مشروعا استراتيجيا لصالح جميع دول المنطقة, الحكومة السودانية, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة أفضل صور روسيا 2017 - صورة الطفولة للمصور فيودور أوبمايكين
    مسابقة "أفضل صور روسيا 2017"
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    خارطة الغوطة الشرقية في دمشق
    توازن القوى على خارطة الغوطة الشرقية في ريف دمشق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك