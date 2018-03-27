وزير الخارجية السوداني يلتقي وفدا أمريكيا لمناقشة سد النهضة

التقى وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور وفدا أمريكيا، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، لمناقشة موضوع سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا.

الخرطوم — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية، اليوم، أن الغندور "استقبل الوفد الأمريكي برئاسة إيريك ستروماير، مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشرق أفريقيا"، ولفت البيان أن "هذه الزيارة تأتي في إطار التعرف على موقف السودان فيما يخص موضوع سد النهضة ".





وبحسب البيان، أكد الوزير السوداني خلال اللقاء "عزم السودان على مواصلة التفاوض والحوار البناء والعمل من أجل تقريب وجهات النظر توطئة للوصول إلى نتائج إيجابية ومرضية لجميع الأطراف".





وأشار البيان أن الغندور وصف "اجتماع الرؤساء الثلاثة الأخير في أديس أبابا بأنه تاريخي وهام"، معتبرا أنه "شكل نقلة إيجابية في مسار التفاوض".





من جانبه، أكد الوفد الأمريكي على أهمية مواصلة الحوار الموضوعي والشفاف من أجل تحقيق التقدم الإيجابي في هذا الملف.





وكانت وزارة الخارجية السودانية، ذكرت أمس الاثنين 26 مارس، أن وفدا أمريكيا برئاسة إيريك ستروماير يزور البلاد، ضمن جولة تشمل أيضا أثيوبيا ومصر، بهدف التعرف على مواقف الدول الثلاث من قضية سد النهضة الأثيوبي، ولتكوين نظرة محايدة للإسهام في تقديم المساعدات اللازمة لخلق رؤى مشتركة، تساعد على الوصول إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.





والجدير بالذكر أن السودان ومصر وأثيوبيا، وقعوا على إعلان مبادئ حول قيام سد النهضة الإثيوبي في آذار/ مارس 2015، بالعاصمة الخرطوم، بعد خلافات كبيرة بين أثيوبيا ومصر.





لكن لا زالت بعض الخلافات قائمة بين أثيوبيا ومصر، حول كيفية ملء الخزان وإدارة تشغيله، إلى جانب خلاف آخر بين السودان ومصر حول الحقوق المائية الموزعة بين البلدين، حسب الاتفاقية الموقعة بينهما في العام 1959.