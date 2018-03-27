"أنصار الله" تعلن تأييدها لمشروع الصماد لبناء الدولة اليمنية

أعلن المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، عن ترحيبه بمشروع بناء الدولة الذي أطلقه الصماد، تحت شعار "يد تحمي ويد تبني".

وأشاد المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، بالتوجهات الوطنية التي تضمنها هذا المشروع الهادف إلى بناء وإصلاح مؤسسات الدولة، مؤكدين أن دول الهيمنة والعدوان سعت سابقا إلى إبقاء اليمن بلا دولة لكي يكون ضعيفا وفقيرا.

وأوضح المكتب السياسي، أن بناء الدولة هو السلاح الأكثر فعالية وقوة في مواجهة العدوان، مؤكدين على أهمية تظافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق غايات هذا المشروع الوطن.

ودعا المكتب السياسي، الجميع إلى العمل على توحيد الطاقات الفاعلة بما يكفل نجاح هذا المشروع.