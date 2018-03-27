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    قوات هادي تستعيد جبلا استراتيجيا شمال لحج وتتقدم باتجاه جنوب تعز

    © Sputnik.
    العالم العربي
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    تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي من تحقيق تقدم خلال مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة لحج جنوبي اليمن.

    الوضع بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    قوات هادي تستعيد السيطرة على معسكر استراتيجي في الجوف الحدودية مع السعودية
    صنعاء — سبوتنيك. صرح مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش استعاد اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، السيطرة على جبل شيفان الاستراتيجي في مديرية القبيطة شمال لحج، إثر معارك مع الحوثيين، خلفت العديد من القتلى والجرحى".

    وأضاف "أن قوات الجيش حققت تقدماً في جبال الكسري والمزحلق والممشاج في ذات المنطقة، كما واصلت التقدم باتجاه مدينة الراهدة جنوب محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

    ووفقاً للمصدر "تكمن أهمية جبل شيفان الاستراتيجي في كونه يطل على منطقة السحي التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة الراهدة، والسيطرة عليه تؤمن التقدم نحو مدينة الراهدة عبر الطريق الرئيسي".

    ولفت إلى "أن طيران التحالف استهدف مواقع وتعزيزات للحوثيين في مختلف جبهات كرش، أسفرت عن إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم".

    من جهة ثانية، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله كسروا زحفاً لقوات الرئيس هادي باتجاه مواقع في حمالة والشريجة بمنطقة كرش التابعة لمديرية القبيطة".

    وأشار إلى "أن قوات الرئيس هادي حاولت التقدم باتجاه الكرباء وجبل السبيت والركيزة في مديرية طور الباحة، إلا أن مسلحي أنصار الله تصدوا لهم وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم".

    مضيفاً "أن مسلحي أنصار الله قصفوا مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة كرش بصواريخ الكاتيوشا".

    وعلى صعيد المواجهات في أطراف محافظة لحج جنوب اليمن، أكد المصدر "إحباط محاولة تقدم لقوات الرئيس هادي باتجاه منطقة المفاليس وبني علي في مديرية حيفان التابعة إدارياً لمحافظة تعز، وتكبيدهم قتلى وجرحى".

    على صعيد آخر، عاود التحالف قصفه الجوي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بالتزامن مع إطلاق القوات السعودية نيرانها على مناطق في الشريط الحدودي.

    وذكر مصدر محلي في محافظة صعدة أن طفلة قُتلت بإطلاق حرس الحدود السعودي نيران رشاشاتهم على منطقة الرقو في مديرية منبه.

    مشيراً إلى أن طيران التحالف شن 4 غارات على منطقتي آل مقنع وآل الشيخ في مديرية منبه، كما استهدف بغارة منطقة الحجلة بمديرية رازح.

    وحسب المصدر، نفذت القوات السعودية قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق متفرقة في مديريات رازح ومنبه وحيدان على الشريط الحدودي.

    إلى ذلك، كثف طيران التحالف غاراته على محافظة حجة شمال غربي اليمن، مستهدفاً بـ 18 غارة مديريتي ميدي وحرض.

    كما تعرضت محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى قصف لطيران التحالف، حيث استهدف بغارتين مزرعة في مديرية التحيتا، وشن غارة على مزرعة مديرية زبيد، وفقاً لمصدر محلي.

    بشأن مستجدات المواجهات الحدودية، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة صعدة "بأن مدفعية أنصار الله قصفت مواقع للجيش السعودي في مدينة الربوعة بقطاع عسير جنوب غربي السعودية".

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    قوات هادي تستعيد جبلا استراتيجيا شمال لحج وتتقدم باتجاه جنوب تعز, الصراع في اليمن, قوات هادي, اليمن
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