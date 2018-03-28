الملك سلمان يوافق على مقترح ولي عهده بشأن الطلبة السعوديين المبتعثين

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على مقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن الطلبة السعوديين المبتعثين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وافق الملك سلمان على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على صرف مكافأة مالية بمبلغ " ألفي دولار" لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها، دعماً لمسيرتهم التعليمية.

كما "وافق العاهل السعودي على ما رفعه ولي العهد بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مِن مَن أكملوا الشروط اللازمة".