ولي العهد السعودي: أعتقد أن الإسلام اختطف على يد هذه الجماعات

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال، في مقابلة بثت، يوم الاثنين 19 مارس/آذار، على قناة CBS الأمريكية، إن المدارس السعودية تعرضت لغزو من قبل المتطرفين، مؤكداً أنه لن يقبل بأن تغزو قطاع التعليم أي مجموعات متطرفة.
وأضاف: "بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف وخاصة من جيلي"، مؤكداً أن المملكة ستعلن للعالم ما تقوم به لمحاربة التطرف. وقال محمد بن سلمان: "المدارس السعودية، تعرضت للغزو من قبل العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وإلى حد كبير هناك بعض العناصر متبقية، وسنحتاج فترة قصيرة للقضاء عليها تماما".
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