ولي العهد السعودي: أعتقد أن الإسلام اختطف على يد هذه الجماعات

© AP Photo/ Alastair Grant ولى العهد السعودي: النساء لا يتعين عليهن ارتداء غطاء الرأس الأسود

وعبر ابن سلمان، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ، عن اعتقاده بأن الدين الإسلامي قد اختطف، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة مثل " الإخوان المسلمين " و"القاعدة" و"داعش" شوهت الدين. وقال: "تم اختطاف الإسلام" ممن أساءوا للدين كالإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال، في مقابلة بثت، يوم الاثنين 19 مارس/آذار، على قناة CBS الأمريكية، إن المدارس السعودية تعرضت لغزو من قبل المتطرفين، مؤكداً أنه لن يقبل بأن تغزو قطاع التعليم أي مجموعات متطرفة.

وأضاف: "بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف وخاصة من جيلي"، مؤكداً أن المملكة ستعلن للعالم ما تقوم به لمحاربة التطرف. وقال محمد بن سلمان: "المدارس السعودية، تعرضت للغزو من قبل العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وإلى حد كبير هناك بعض العناصر متبقية، وسنحتاج فترة قصيرة للقضاء عليها تماما".