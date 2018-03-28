"تعهد سخي" من ابن سلمان وابن زايد للأمم المتحدة

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وناقش الجانبان عدداً من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط.

وأعرب غوتيريش ، في أول لقاء له مع ولي العهد السعودي، عن امتنانه العميق للوفاء بالتعهد السخي الذي أعلنته السعودية والإمارات في يناير/كانون الثاني، بشأن تقديم 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"

وحض الأمين العام للأمم المتحدة، الأمير محمد بن سلمان، على العمل لإنهاء النزاع في اليمن عبر حل سياسي. وقال غوتيريش: "لا يوجد حل إنساني للمشاكل الإنسانية". وأضاف: "الحل سياسي. ونحن في تصرفكم بالكامل من أجل العمل على إيجاد حل من شأنه إنهاء المعاناة في اليمن".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة تعمل على احترام مبادئ الأمم المتحدة التي تنص على أنه "يتعين عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، وقال: "إننا نحاول قدر استطاعتنا حل المشاكل في الشرق الأوسط سياسيا، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإننا نعمل بأقصى ما في وسعنا لتجنب أي عواقب أخرى".

وأضاف ابن سلمان، في كلمة عقب اللقاء، أن السعودية تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها. وقال: "سنواصل احترام القانون الدولي كما فعلنا دائما".