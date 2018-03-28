"تعهد سخي" من ابن سلمان وابن زايد للأمم المتحدة

وحض الأمين العام للأمم المتحدة، الأمير محمد بن سلمان، على العمل لإنهاء النزاع في اليمن عبر حل سياسي. وقال غوتيريش: "لا يوجد حل إنساني للمشاكل الإنسانية". وأضاف: "الحل سياسي. ونحن في تصرفكم بالكامل من أجل العمل على إيجاد حل من شأنه إنهاء المعاناة في اليمن".
من جانبه، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة تعمل على احترام مبادئ الأمم المتحدة التي تنص على أنه "يتعين عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، وقال: "إننا نحاول قدر استطاعتنا حل المشاكل في الشرق الأوسط سياسيا، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإننا نعمل بأقصى ما في وسعنا لتجنب أي عواقب أخرى".
وأضاف ابن سلمان، في كلمة عقب اللقاء، أن السعودية تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها. وقال: "سنواصل احترام القانون الدولي كما فعلنا دائما".
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك = pic.twitter.com/CaOPPfa4SS— واس (@spagov) March 27, 2018
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