السودان يستضيف قمة اقتصادية لدول القرن الأفريقي

وقال إدريس إن الاجتماع ناقش الإعداد للقمة، التي ستنعقد على مستوى الخبراء يومي التاسع والعاشر من نيسان/ أبريل، تعقبها اجتماعات وزراء الخارجية في الحادي عشر منه توطئة لانعقاد القمة في الثاني عشر من أبريل".
وأضاف إدريس أن "الهدف من التجمع الاقتصادي الذي يضم السودان وأثيوبيا وأريتريا وجيبوتي والصومال، هو تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تلك الدول في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات".
وأكد الوزير السوداني "تم إعداد مسودة النظام الأساسي المنشئ للتجمع، وأرسل رئيس جمهورية السودان عمر البشير الدعوات لنظرائه في دول القرن الأفريقي للمشاركة في أعمال القمة"، مشيرا إلى أن التجمع الاقتصادي الجديد سيكون له ما بعده نحو التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول".
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أعلن بوقت سابق، عن مبادرة سودانية لإنشاء كيان اقتصادي لدول القرن الأفريقي يجمع دول السودان وإثيوبيا والصومال وأريتريا وجيبوتي.
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