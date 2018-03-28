السودان يستضيف قمة اقتصادية لدول القرن الأفريقي

أعلن وزير الخارجية السوداني محمد عبد الله إدريس أن بلاده ستستضيف يوم 12 نيسان/ أبريل المقبل في العاصمة الخرطوم قمة اقتصادية بمشاركة قادة دول القرن الأفريقي.