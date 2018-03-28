الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق وأسلحة إسرائيلية في حرستا

وبينت "سانا" أنه تم اليوم خلال أعمال التفتيش والتمشيط الكشف عن شبكة طويلة ومعقدة من الأنفاق داخل الأحياء السكنية في حرستا، إضافة إلى مستودعات تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والقذائف من بينها ألغام إسرائيلية الصنع.
وأعلنت مدينة حرستا يوم الجمعة الماضي خالية من الإرهاب بعد إتمام تنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب حيث قامت وزارة الداخلية بعدها بافتتاح مركز ناحية حرستا لتقديم الخدمات للأهالي الذين بقوا في منازلهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة كما عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تزويد المدينة بفرن متنقل بطاقة إنتاجية 5 أطنان يوميا.
وفي سياق متصل، عثرت وحدة من الجيش على مستودع لتصنيع الذخائر والمواد المشبوهة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ريف الميادين بدير الزور.
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