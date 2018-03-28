مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يطلع السراج على نتائج اتصالاته لحل الأزمة

أطلع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، على نتائج اتصالاته مع الأطراف ذات الصلة بالأزمة القائمة في ليبيا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للسراج: "المبعوث الأممي أطلع السراج، على نتائج محادثاته مع الدول ذات العلاقة بملف الأزمة الليبية، بالإضافة إلى إفادته أمام مجلس الأمن".

© Sputnik. Andrei Stenin ليبيا تدعم حق السعودية في التصدي لأي اعتداء على أراضيها

وأضاف "السراج جدد دعمه لجهود المبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات وفقا للاتفاق السياسي وحسب بنود خارطة الطريق التي طرحها والتي تفضي إلى انتخابات".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء "تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والانتخابات المقبلة، وما تضمنته إفادة غسان سلامة التي ألقاها مؤخراً أمام مجلس الأمن الدولي".

يشار إلى أن سلامة قد أحاط، الأربعاء الماضي، مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018 هو في قمة أولويات الأمم المتحدة، ومضيفا بأنه من المهم جداً قبل إجراء هذه الانتخابات أن تكون شاملة وذات نتائج مقبولة من الجميع، كما قال إنه كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية.

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله عام 2011، ما زالت ليبيا تمر بأزمة حادة، حيث تسود فيها الآن سلطة مزدوجة — شرقي البلاد في مدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وغربي البلد، حيث العاصمة طرابلس، تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا كجزء من اتفاق سياسي وقع أواخر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية.