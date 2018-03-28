مصر... تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة

ونفت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بصورة قاطعة، ما نشر وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تمديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم إضافي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية.