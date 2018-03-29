مؤشرات أولية: السيسي يفوز بأكثر من 90% من الأصوات

حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نسبة تقترب من 92 في المئة من الأصوات الانتخابية، ما يعادل 23 مليون صوت صحيح.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh مصر تفرض عقوبات على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وذكرت صحيفة " الأهرام " المصرية، أن موسى مصطفى موسى، منافس السيسي في الانتخابات الرئاسية ، حصل على نسبة 3 بالمئة من إجمالي الأصوات.

وتبين من المؤشرات الأولية أن نسبة المشاركة في الانتخابات تقترب من 25 مليون ناخب، أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات التي جرت على مدى 3 أيام الماضية.

يذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية انتهت رسميا، مساء اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، بعد استمرارها لثلاثة أيام على التوالي منذ الاثنين الماضي، وحتى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت، مساء اليوم، مد فترة التصويت لساعة واحدة لتنتهي الساعة العاشرة بدلا من الساعة التاسعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر، وبسبب إقبال الناخبين على اللجان، بحسب ما أوردته اللجنة في أسباب مد التصويت.

وانتهت رسميا عملية التصويت، فيما استمرت بعض اللجان في عملها نتيجة تواجد ناخبين قبل الساعة العاشرة بداخلها، حيث أكد الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحافية سابقة أن اللجان لن تغلق طالما بداخلها ناخبون لم يصوتوا بعد.