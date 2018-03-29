الكهرباء تضيء مدينة تدمر من جديد

بعد انقطاع دام لسنوات عديدة عاد التيار الكهربائي لمدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، أشار مدير عام شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن إلى أن وضع الكهرباء في حمص جيد وأن الانقطاعات في التيار الكهربائي كانت ناجمة عن أعمال صيانة دورية تقوم بها الشركة عاد التيار الكهربائي للاستقرار مجددا.

وأضاف الحسن إلى أن ورشات الصيانة في شركة الكهرباء أعادت تأهيل خط التوتر العالي الممتد من التيفور حتى مدينة تدمر بمسافة 72 كيلومترًا، وأعادت الكهرباء إلى مدينة تدمر شرقي حمص.

وبحسب إحصائية لشركة كهرباء حمص، فإن الأضرار التي تعرضت لها منظومة الكهرباء في تدمر بأكثر من 655 مليون ليرة سورية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin "اليونسكو" لا تقدم مساعدات لإعادة إعمار مدينة تدمر الأثرية

وقالت الشركة إن "الأضرار لحقت بمراكز التحويل ومتمماتها بمختلف الاستطلاعات، وبمستلزمات التوتر المتوسط شبكات وأبراج وعوازل، وبمستلزمات التوتر المنخفض من شبكات".

وشملت الأضرار أعمدة وأبراجًا (320 كيلومترًا)، وكابلات توتر منخفض وكابلات مشتركين (200 كيلومتر)، و700 عدّاد، كما تهدّم مبنى مركز الكهرباء بشكل كامل.

وتأتي أهمية مدينة تدمر من تاريخها العريق والآثار التي تضمها، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث.

وإلى جانب الكهرباء تعمل شركة المياه في محافظة حمص لإعادة شبكة المياه في المدينة، وقدرت مؤسسة المياه في حمص مؤخرًا التكلفة التقديرية لتجهيز مشروع مياه تدمر بنحو 600 مليون ليرة متضمنة تجهيز آبار المياه مع كل التجهيزات واستبدال جزء من الشبكة بطول 20 كيلومترًا.