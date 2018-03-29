الخرطوم — سبوتنيك. أعلن الناطق باسم شركة مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي، عن إغلاق المطار أمام جميع الرحلات الجوية بسبب العاصفة الرملية التي تضرب العاصمة السودانية منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس.

وقال مهدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "تم إغلاق مطار الخرطوم أمام جميع رحلات الطيران منذ الساعة السادسة من صباح الخميس، ومازال الإغلاق مستمرا لغاية الآن".

© Sputnik. Mohammad Al-Fatih إغلاق مطار الخرطوم لأجل غير مسمى أمام رحلات الطيران بسبب العواصف الرميلة

وكشف مهدي أنه "تم تحويل مسار طائرتين، تابعتين لشركة (تاركو) السودانية، كانتا قادمتين من القاهرة والكويت إلى مطار "بورتسودان"، بدلا عن مطار الخرطوم، وتم تأجيل إقلاع طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الإثيوبية والأخرى لطيران فلاي دبي، بسبب سوء الأجواء بالعاصمة الخرطوم".

وأوضح مهدي، أن "مطار الخرطوم، سيكون مغلقا أمام رحلات الطيران حتى انجلاء الموجة الترابية، وتقرر الجهات المختصة إذا كانت الأجواء متاحة أمام رحلات الطيران الجوية".