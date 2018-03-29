15 ألف طالب من الغوطة في مراكز الإقامة وتفعيل مدارس في سقبا وكفر بطنا

كشف مدير التربية في ريف دمشق، ماهر فرج، أن عدد الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية "ممن هم في سن التعليم" وصل إلى نحو 15 ألف طالب في مراكز الإقامة المؤقتة كافة.

© REUTERS/ Khalil Ashawi 54 مدرسة استمرت بالخدمات التعليمية خلال وجود المسلحين في الغوطة الشرقية

وأشار مدير التربية إلى أن الرقم إلى ازدياد نتيجة استمرار خروج المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة. بحسب ما نقلته وكالة " سانا ".

وقد تم إحصاء الأعداد من خلال لجان إحصائية ميدانية شكلت بغرض حصر أعداد الطلاب في كل مراكز الإقامة بريف دمشق وفق ما ذكره فرج، الذي أوضح في تصريح لـ "سانا" أن كوادر مديرية التربية تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق على ثلاثة محاور لتأمين الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية في المجال التعليمي.

وأشار مدير تربية ريف دمشق إلى أنه تم تمديد العام الدراسي لمدة شهرين لطلاب الغوطة الشرقية لتعويض الفاقد التعليمي بالتوازي مع افتتاح مدرسة في مركز الحرجلة للإقامة المؤقتة من خلال تجهيز 15 غرفة مسبقة الصنع لاستيعاب الطلاب الذين وصل عددهم في المركز إلى 8000 طالب.

وتابع فرج "تم تفعيل 4 مدارس في مدينة سقبا وكفر بطنا لبدء تقديم الخدمة التعليمية في المنطقتين كما شكلنا لجانا من مديرية الأبنية المدرسية للكشف على المدارس وتقدير الأضرار ليصار إلى الشروع بأعمال الصيانة".