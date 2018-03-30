استئناف الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار الخرطوم الدولي، اليوم الجمعة، عقب توقفها ليوم كامل أمس الخميس بسبب هبوب رياح ترابية ضربت العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها.

© Sputnik. Mohammad Al-Fatih إغلاق مطار الخرطوم لأجل غير مسمى

الخرطوم — سبوتنيك. وأكد الناطق باسم شركة مطار الخرطوم، محمد مهدي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تم استئناف الرحلات الجوية بمطار الخرطوم منذ صباح اليوم الجمعة".

وكان هبوب رياح ترابية ضربت العاصمة الخرطوم، يوم أمس الخميس، قد أسفر عن إلغاء عدد من رحلات الطيران المغادرة والقادمة باتجاه مطار الخرطوم الدولي.