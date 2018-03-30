وزارة الصحة: مقتل فلسطيني رابع وإصابة 165 آخرين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني رابع برصاص الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد مقتل 3 آخرين صباح، اليوم الجمعة، إثر مواجهات شمال قطاع غزة، ومناطق أخرى.

© REUTERS/ AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي يهدد مسيرة العودة الفلسطينية

في السياق، أصيب 165 شخصا بالرصاص الحي، وفقا لآخر إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر في بيان اليوم الجمعة: "هناك ١٦٥ إصابة بالرصاص الحي من ضمنها إصابات خطيرة بالرأس والبطن والظهر".