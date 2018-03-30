غسان سلامة: لا استقرار في ليبيا دون القضاء على نهب المال العام

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه لا يمكن حل الصراع دون القضاء على نهب المال العام والاقتصاد الأسود في البلاد.

© REUTERS/ Goran Tomasevic ارتفاع عدد ضحايا السيارة الملغومة شرقي ليبيا إلى 7 قتلى

ودعا سلامة، اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، الفاعلين الدوليين إلى فرض عقوبات على المهربين الكبار، حسب بوابة أفريقيا الإخبارية

وأضاف غسان سلامة، أن هذه القضية "هي أهم قضية في ليبيا اليوم، إنها لب الأمر في ليبيا، على الأقل في رأيي المتواضع".

وقال المبعوث الأممي إنه يجب التخلص من اقتصاد الظل، والذي "يتطلب جهدا بعزيمة قوية من الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والقوى الأجنبية".

وأشار غسان سلامة إلى عمله على إقناع المجتمع الدولي بأن أي اتفاق سياسي سيكون شكليا طالما اقتصاد الظل موجود.

وقال إن كانوا يريدون عملية سياسية فعليهم إنهاء جميع أنواع التهريب في هذا البلد، لا تهريب البشر فحسب، بل وتهريب الوقود وتهريب السلع المدعمة وتهريب المخدرات، عليهم التصدي للسوق السوداء. كما ينبغي لهم وقف نهب المال العام، إنه تحدٍ كبير، أعتقد أن علينا أن نبدأ في تحميلهم التبعات وفضحهم. وأظن أننا بحاجة للنظر في تحويلات الأموال".

#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة اليوم مع وزير التعليم عبد الله عثمان عبد الجليل في مقر الوزارة في #طرابلس، لبحث أوضاع قطاع التعليم في #ليبيا، والجهود المبذولة لإصلاحه ومكافحة الفساد بالإضافة الى آخر مستجدات العملية السياسية. pic.twitter.com/UG3jmhXf3k — ليبيا الآن (@libyaalaan) March 30, 2018

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، عام 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة، فضلا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، الأول حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، والثاني القوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.