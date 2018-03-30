الرئيس الفلسطيني: السبت يوم حداد وطني على أرواح من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبار يوم غد السبت 31 مارس/ آذار، يوم حداد وطني على أرواح اثني عشر فلسطينيا قتلوا اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرة "العودة الكبرى" إحياء للذكرى الثانية والأربعين لذكرى "يوم الأرض".

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA قيادي فلسطيني: يوم الأرض رسالة إلى إسرائيل والإدارة الأمريكية القدس — سبوتنيك . وجاء في بيان للرئاسة على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اعتبار يوم غد السبت، يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم خلال المسيرات التي خرجت إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، ودفاعا عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودفاعا عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها".





وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتل 12 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 2000 بجروح متفاوتة، برصاص الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.





وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة في مسيرة "العودة الكبرى"، إحياء لذكرى "يوم الأرض"، إذ نصبوا الخيام بالقرب من الجدار الأمني وألقوا الحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجاً على استمرار الاحتلال، والإجراءات القمعية المستمرة ضدهم.