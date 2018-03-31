تسجيل
17:18 31 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

    بعد تغريدة التهديد...ماذا قرر ترامب بشأن الأردن

    © Sputnik. ketlin okc
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المساعدات الاقتصادية والعسكرية للمملكة بقيمة 1.525 مليار دولار أمريكي كحد أدنى.

    ترامب
    © REUTERS/ CARLOS BARRIA
    صحيفة أمريكية: قرار جديد من ترامب بشأن سوريا
    عمان — سبوتنيك. وبحسب رسالة من وزارة التخطيط الأردنية فإن "الرئيس ترامب صادق على ​المساعدات الاقتصادية والعسكرية للمملكة بقيمة (1,525) مليار دولار أمريكي كحد أدنى".

    وذكر بيان مشترك من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسفارة الأمريكية في عمان "الكونغرس يقر المساعدات الاقتصادية والعسكرية للمملكة بقيمة (1,525) مليار دولار أمريكي كحد أدنى".

    وأضاف البيان "تم مؤخرا إقرار الموازنة الأميركية للعام الحالي 2018 بشكل نهائي، حيث توصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق حول الموازنة، وصادق عليها الرئيس الأمريكي، وقد تضمنت الموازنة تخصيص مبلغ 1,525 مليار دولار كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، منها مبلغ لا يقل عن 1082,4 مليون دولار كمساعدات اقتصادية، ومنها مبلغ لا يقل عن 745.1 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة العامة، ومساعدات عسكرية بقيمة 425 مليون دولار كحد أدنى".

    ونقل البيان عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري قوله "هذه الأرقام تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للأردن للأعوام 2018-2022، والتي تم توقيعها بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2018".

    الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Brendan McDermid
    "لا يساعدنا لوجه الله"...السر وراء تحدي الدول العربية لقرار ترامب

    وكان الاتفاقية الموقعة في تاريخ 14 فبراير من هذا العام "نصت على تقديم 1,275 مليار دولار للمملكة سنويا كحد أدنى، أي بزيادة مقدارها 250 مليون دولار عن القيمة التأشيرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم".

    من جانبه قال القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان هنري ووستر إن "مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في فبراير الماضي وموازنة العام 2018 التي تم إقرارها مؤخرا تعكسان شراكة استراتيجية متينة بين الجانبين، حيث أظهرت الولايات المتحدة الأميركية خلال العقود الستة الماضية، التزامها بدعم الجهود الأمنية والاقتصادية للأردن، وأن هذه الموازنة هي انعكاس ودليل بأن هذا الالتزام من جانب الولايات المتحدة هو أقوى من أي وقت مضى".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بقطع المساعدات الأمريكية عن الدول التي تصوت ضد بلاده في الأمم المتحدة.

    وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إنهم يتلقون مئات الملايين من الدولارات ومن ثمة يصوتون ضدنا. حسنا، سنقوم بمراقبة تلك الأصوات، فليصوتوا ضدنا، ونحن سنوفر الكثير، هذا لا يهمنا".

    وكانت واشنطن قد استخدمت حق الفيتو، في جلسة الأمن، ضد مشروع قرار مصري ينص على أن أي قرار من شأنه تغيير الوضع القانوني للقدس يعتبر بلا أي أثر قانوني أو مادي.

    ورغم أن ترامب كرر تهديده في تغريدة على تويتر، قال فيها: "بعد صرف سبعة تريليونات دولار بغباء على الشرق الأوسط.. حان الوقت للبدء في بناء بلدنا!"، فإن تلك الدول لا تعتقد أنه سينفذ تهديده بقطع المساعدات، لا سيما مصر والأردن، البلدين اللذين لم يأخذا تهديدات ترامب على محمل الجد بما يكفي للتراجع عن المعارضة القوية للخطوة الأمريكية، مع أنهما من بين أبرز متلقي المساعدات الأمريكية، بحسب تحليل لوكالة "رويترز".

    وقال وزير طلب عدم ذكر اسمه: "لا نتوقع أن تمس الإدارة الأمريكية المساعدات لكن إن فعلت فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة مشكلات الأردن الاقتصادية، وهم يعرفون أكثر من أي أحد، أن استقرار الأردن حيوي لمصالحهم في المنطقة".

    انظر أيضا:

    صحيفة أمريكية: قرار جديد من ترامب بشأن سوريا
    تنفيذا لوعد ترامب... إجراءات "جديدة" للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
    إيراني يدخل أمريكا رغم قرار ترامب...ما قصة هذا الرجل
    تعرف على قرار المحكمة بشأن استجواب ترامب في علاقته بممثلة إباحية
    ترامب لبوتين: الولايات المتحدة ستفوز في سباق التسلح الجديد
    الكلمات الدلالية:
    تخفيض المساعدات, المساعدات العسكرية, الحكومة الأردنية, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الولايات المتحدة, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
    طيور الفينيق... المدن التي بعثت من جديد
    القضار الأمريكي يرفض طلب السعودية إسقاط دعوى تتهمها بالتخطيط لـ11 سبتمبر
    شراء الأسلحة الأمريكية لا يعني إسقاط قانون "جاستا"
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك