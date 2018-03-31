خروج أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة وتحرير 8 مخطوفين لدى "النصرة"

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت 31 مارس/ آذار، خروج أكثر من 150 ألف شخص من الغوطة الشرقية، منذ بدء عمل الممر الإنساني.

© Sputnik. Mohammad Maarouf غاتيلوف: الانتهاء من إخراج المسلحين في الغوطة الشرقية قريبا

موسكو — سبوتنيك . وقال المركز في بيان: "منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي خرج أكثر من 150 ألف شخص".

وأشار البيان إلى أن المركز ساهم بتحرير ثمانية رهائن من الأسر، احتجزهم تنظيم "جبهة النصرة" في الغوطة الشرقية.

من جهة ثانية، قال مصدر أمني، اليوم، إن القسم الجنوبي من الغوطة الشرقية بات خاليا من المسلحين، بعد خروج آخر دفعة منهم اليوم باتجاه إدلب.

وأوضح المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، أن "آخر دفعة من مسلحي بلدات جوبر وزملكا وعربين وحزة وعين ترما وحرستا بالقسم الجنوبي من الغوطة الشرقية لدمشق خرجت اليوم عبر معبر عربين باتجاه إدلب، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ أسابيع بين الجيش السوري ومسلحي تلك البلدات برعاية روسية".

وأضاف المصدر الأمني أن "أكثر من 38 ألف مسلح وعائلاتهم خرجوا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما بالغوطة الشرقية عبر ممر عربين إلى إدلب خلال هذه العملية".