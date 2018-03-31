قتيل وجريحان بغارات لطيران التحالف في 3 محافظات يمنية

قتل طفل يمني وأصيب مواطنان بثلاث غارات شنها طيران التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله"، ضمن 11 غارة استهدفت مواقع عدة بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© Photo/ الإعلام الحربي لجماعة "انصار الله" اليمن... طيران التحالف يقصف 4 محافظات بـ 23 غارة

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف شن، اليوم السبت 31 مارس/ آذار، غارة على منطقة الحبيل في مديرية الظاهر أسفرت عن مقتل طفل وإصابة آخر".

وأضاف المصدر أن "التحالف شن غارتين على منطقة مران في مديرية حيدان، أسفرا عن إصابة شخص واحد".

إلى ذلك، قصف طيران التحالف محافظة الحديدة غربي اليمن بخمس غارات.

وقال مصدر محلي في محافظة الحديدة: إن "التحالف شن 3 غارات على مديرية حيس واستهدف بغارة مديرية الجراحي جنوب الحديدة، كما نفذ غارة على مزرعة في مديرية التحيتا".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [المحظورين في روسيا وعدد من الدول] على محافظات وسط البلاد كحضرموت.