قتيل وجريحان بغارات لطيران التحالف في 3 محافظات يمنية

وأضاف المصدر أن "التحالف شن غارتين على منطقة مران في مديرية حيدان، أسفرا عن إصابة شخص واحد".
إلى ذلك، قصف طيران التحالف محافظة الحديدة غربي اليمن بخمس غارات.
وقال مصدر محلي في محافظة الحديدة: إن "التحالف شن 3 غارات على مديرية حيس واستهدف بغارة مديرية الجراحي جنوب الحديدة، كما نفذ غارة على مزرعة في مديرية التحيتا".
ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [المحظورين في روسيا وعدد من الدول] على محافظات وسط البلاد كحضرموت.
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