تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الثانية في 3 أشهر

أعلنت الحكومة التونسية اليوم السبت، أنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود بنحو ثلاثة بالمئة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكر بيان لوزارة الطاقة في تونس أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار (0.77 دولار) من 1.8 دينار اعتبارا من يوم الأحد.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير كانون الثاني.

وقال الصندوق في بيان إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

وأكد وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.