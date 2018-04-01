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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور معرض ابتكارات التكنولوجيا السعودية، بما في ذلك معرض من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، خلال زيارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يوم السبت ، 24 مارس ، 2018 في كامبريدج

    من التقى محمد بن سلمان في سياتل

    © AP Photo/ Josh Reynolds
    العالم العربي
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    التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، 31 مارس، بالرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.

    وشهد اللقاء تبادل الحديث حول التعاون وتأهيل الكفاءات الوطنية السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

    والتقى أيضا محمد بن سلمان ببيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية.

    كما التقى ولي العهد، بالرئيس والمؤسس التنفيذ لشركة أمازون جيف بيزوس، والذى ناقش معه محمد بن سلمان "الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية 2030".

    وحضر اللقاء سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين في شركة أمازون.

    ويزور ولي العهد السعودي الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 أسابيع بدأت في 19 مارس/ آذار الماضي، والتقى محمد بن سلمان بالرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين.

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