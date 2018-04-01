من التقى محمد بن سلمان في سياتل

وشهد اللقاء تبادل الحديث حول التعاون وتأهيل الكفاءات الوطنية السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي #بيل_جيتس ويستعرضان أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشاريع التنموية المشتركة.#محمد_بن_سلمان_في_سياتل#CrownPrinceinSeattle pic.twitter.com/AvgqNM1tal— واس (@spagov) March 31, 2018
والتقى أيضا محمد بن سلمان ببيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية.
موجز اليوم الـ11 من زيارة سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، في #سياتل.#محمد_بن_سلمان_في_سياتل #CrownPrinceinSeattle pic.twitter.com/T1dEDBZvbP— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 31, 2018
كما التقى ولي العهد، بالرئيس والمؤسس التنفيذ لشركة أمازون جيف بيزوس، والذى ناقش معه محمد بن سلمان "الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية 2030".
وحضر اللقاء سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين في شركة أمازون.
ويزور ولي العهد السعودي الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 أسابيع بدأت في 19 مارس/ آذار الماضي، والتقى محمد بن سلمان بالرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)