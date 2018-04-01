مركز المصالحة: نجاح العملية الإنسانية لإخراج مقاتلي "فيلق الرحمن" من الغوطة

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن العملية الإنسانية لإخراج مقاتلي "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية تمت بنجاح.

© Sputnik. Mohammad Maarouf غاتيلوف: الانتهاء من إخراج المسلحين في الغوطة الشرقية قريبا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المركز، اليوم الأحد، 1 أبريل/نيسان: "أتم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ووحدة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية، العملية الإنسانية دامت 8 أيام لإخراج مقاتلي التشكيل المسلح الغير قانوني "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية ".

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 40 ألف مسلحا مع أفراد عائلاتهم نقلوا من الغوطة الشرقية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال يفتوشينكو، "تم إخراج من عربيل، وجوبر، وعين ترما، وزملكا حوالي 41.126 ألف مسلحاً مع أفراد عائلاتهم.وأضاف، "جميعهم توجهوا إلى منطقة قلعة المضيق في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بمواكبة سيارات الأمن التابعة للجيش السوري، وسيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري، فضلا عن الجنود العسكريين للشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية".