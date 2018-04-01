مركز المصالحة: نجاح العملية الإنسانية لإخراج مقاتلي "فيلق الرحمن" من الغوطة

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 40 ألف مسلحا مع أفراد عائلاتهم نقلوا من الغوطة الشرقية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقال يفتوشينكو، "تم إخراج من عربيل، وجوبر، وعين ترما، وزملكا حوالي 41.126 ألف مسلحاً مع أفراد عائلاتهم.وأضاف، "جميعهم توجهوا إلى منطقة قلعة المضيق في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بمواكبة سيارات الأمن التابعة للجيش السوري، وسيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري، فضلا عن الجنود العسكريين للشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية".
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