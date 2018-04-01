تسجيل
16:22 01 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    محمد بن زايد

    وكالة تكشف تفاصيل "معركة المليارات" بين قطر والإمارات

    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أشعلت الأزمة الدبلوماسية في الشرق الأوسط، معركة بمليارات الدولارات من أجل تحقيق النفوذ في واشنطن بين قطر والإمارات.

    أمير قطر مع قوات الجيش
    © AP Photo/
    قطر: قوات عسكرية تحاكي مواجهة الاحتجاجات والشغب (صور)
    وقد أنفق البلدان كلاهما بشكل كبير في العام الماضي على المحامين وجماعات الضغط والعلاقات العامة والإعلان سعيا للحصول على علاقات تجارية وأمنية أفضل مع الولايات المتحدة، وفقا لسجلات الإفصاح المقدمة إلى وزارة العدل، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

    على القائمة القطرية: تلقت الشركة القانونية الخاص بوزير العدل الأمريكي الأسبق جون أشكروفت، 2.5 مليون دولار، ومستشارين سابقين في حملة ترامب الرئاسية.

    لكن مايكل سوليفان، وهو شريك في شركة أشكروفت، نفى ذلك وقال إن دور الشركة هو تعزيز برامج قطر الحالية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب العالمي: "لم يتم التعاقد معنا كجماعة ضغط".

    وعلى الجانب الإماراتي تعاقدت أبوظبي مع شركة The Harbour Group، وهي شركة علاقات عامة وشؤون عامة، تصل قيمة خدماتها إلى 5 ملايين دولار سنوياً. كما يعتمد سفير الإمارات في الولايات المتحدة بشدة على المدير السابق للشؤون التشريعية، هاجر العواد، وهي الآن عضوة ضغط تحصل على 25000 دولار أمريكي شهريًا كمسؤولة اتصال رئيسي بين السفارة ومبنى الكابيتول هيل.

    طائرات إماراتية
    © AP Photo/ Jon Gambrell
    الإمارات تنوى رفع شكوى لـ"الطيران الدولي" حول المقاتلات القطرية
    وذكرت الوكالة بتقرير لها يوم الاثنين، قالت فيه إن جورج نادر، المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد السياسي، دفع رشاوى بقيمة 2.5 مليون دولار إلى إليوت برودي، الذي يعمل كجامع تبرعات لحملة ترامب وأحد المقربين منه، مقابل التحريض على قطر وإقرار إجراءات ضدها.

    وأشارت الوكالة إلى أن نادر دفع لبرودي مبلغ 2.5 مليون دولار من خلال شركة كندية، وأن برودي رعى مؤتمرا سعى إلى ربط قطر بالتطرف الإسلامي بعد أسابيع من تلقيه المبلغ.

    وأوضحت الوكالة أن تلك الأموال كانت تهدف، على ما يبدو، إلى إقناع مؤسسات تشريعية وتنفيذية أمريكية لاتخاذ قرارات عقابية ضد قطر.

    وذكر التقرير أنه من الإجراءات الممعروفة أن يطلب من وكلاء الحكومات الأجنبية التسجيل لدى وزارة العدل قبل ممارسة الضغط حتى يكون هناك سجل عام لأنشطتهم، لكن لا نادر ولا إليوت تم تسجيلهما، وذلك بحسب قاعدة بيانات عامة خاصة بوزارة العدل.

    وقال التقرير إن قطر تدفع لشركة "ستوننجتون" الأمريكية التي يرأسها "نيك موزين"، الطبيب والمحامى والمخطط الاستراتيجى الجمهورى، 150 ألف دولار شهريا لتعزيز علاقاتها بالولايات المتحدة وبناء جسور مع المجتمع اليهودى واللوبيات الحاكمة له والداعمة لإسرائيل.

    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
    © REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    قطر تدين "الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال" على مظاهرات غزة
    ووقع القطريون مع شركة "أفينيو ستراتيجي"  التي شارك في تأسيسها المدير السابق في حملة ترامب كوري ليواندوفسكي والمساعد الآخر للرئيس باري بينيت، 2.3 مليون دولار في الفترة بين يوليو ويناير.

    وسعت هذه الشركة هي وغيرها من جماعات الضغط إلى عرقلة تشريع الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي يدين قطر لدعمها حركة حماس. وعلى سبيل المثال، أرسل بينيت، في منتصف نوفمبر تشرين الثاني رسالة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية من شكل مسؤول استخباراتي إسرائيلي، ينفي فيها دعم قطر العسكري لحماس.

    واستخدمت شركة Husch Blackwell "وسيلة أخرى" وهي الوظائف. إذ حذرت الشركة من أن عقد بوينج بقيمة 6.2 مليار دولار الذي فازت به لبناء مقاتلات من طراز إف —15 في قطر قد يتعرض للخطر إذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تهديد 3000 "وظيفة" في ولاية ميسوري، حيث تقوم بوينغ بتجميع الطائرات، حسب الوكالة.

    انظر أيضا:

    قطر: قوات عسكرية تحاكي مواجهة الاحتجاجات والشغب (صور)
    قطر تدين "الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال" على مظاهرات غزة
    نائب رئيس مجلس نواب البحرين: قطر تسعى لتكون دولة عظمى
    للمرة الأولى...تفاصيل معركة "سرية" بين ابن زايد وابن سلمان بسبب "قطر"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الإمارات, أخبار قطر, مقاطعة قطر, الكونغرس الأمريكي, الحكومة الإماراتية, حركة حماس, محمد بن زايد, قطر, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
    طيور الفينيق... المدن التي بعثت من جديد
    القضار الأمريكي يرفض طلب السعودية إسقاط دعوى تتهمها بالتخطيط لـ11 سبتمبر
    شراء الأسلحة الأمريكية لا يعني إسقاط قانون "جاستا"
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك