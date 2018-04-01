"المتطوعون" سلاح القائمة النسائية في لبنان للتغلب على ضعف التمويل

قالت رولا المراد المرشحة على رأس قائمة "عكار" التي تضم 4 سيدات فقط، إن هناك عدد من التحديات تواجههن قبل شهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان.

وأضافت المراد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن أهم تلك التحديات هي عدم توافر الماكينة الانتخابية، التي تتمثل في مندوبين للقائمة في اللجان الانتخابية أثناء العملية، وكذلك في المناطق التابعة لمحافظة عكار والبالغة 360 ضيعة (قرية)، وأن عدم توافر الجانب المادي للإنفاق على المندوبين يعد أكبر العوائق خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الرمشحة للانتخابات البرلمانية أن المحافظة تضم نحو 470 مركز اقتراع، التي تحتاج إلى نفس العدد من المندوبين لمراقبة سير العملية الانتخابية، ورصد المخالفات والانتهاكات والتواصل مع الغرفة الرئيسية، وأن هناك محاولات للتغلب على الأمر عن طريق المتطوعين، إلا أنه من الصعب وجود عدد كاف لكل اللجان أيضا.

وتابعت المراد أن ضعف الدعاية الانتخابية هي إحدى الأزمات التي تواجههن لاعتمادهن على الدعم الذاتي.