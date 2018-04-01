البحرين تعلن اكتشاف كميات ضخمة من النفط الصخري والغاز

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين، اليوم الأحد، التوصل إلى أكبر اكتشاف للنفط الصخري الخفيف والغاز العميق في تاريخ البلاد. وتقدر الكميات المكتشفة بأضعاف "حقل البحرين" أول بئر نفطي يكتشف في البلاد.

© AFP 2018/ Karen Bleier حقل نفطي عراقي جديد باحتياطي مليار برميل

القاهرة — سبوتنيك . ووجه رئيس اللجنة، ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد، ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية، مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع، وتكلفة الاستخراج، بحسب موقع " أخبار الخليج " البحريني.

ويعتبر هذا الاكتشاف، الأول منذ عام 1932، بعد تدشين أول بئر للنفط في البحرين؛ ومن شأن الحقل الجديد أن يسهم في تعزيز قدرات المملكة الخليجية التنافسية، ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية.

وتعتبر البحرين أول دولة في منطقة الخليج يتم اكتشاف النفط فيها، وتم اكتشاف بئر النفط "حقل البحرين" تحت جبل دخان عام 1931، وبدأت البئر بإنتاج النفط في 2 حزيران/يونيو 1932.

كان معدل تدفق النفط من البئر نحو 9 آلاف و600 برميل يومياً، وقبل سبعينات القرن الماضي أنتجت البئر نحو 70 ألف برميل في اليوم الواحد. واستقرت، حالياً، عند 35 برميل يومياً، تقريباً.