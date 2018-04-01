العراق يسلم الهند جثث 38 مواطنا قتلهم "داعش" في الموصل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسليم سفارة الهند لدى بغداد رفات 38 مواطنا هنديا، يعتقد أن تنظيم "داعش" الإرهابي قتلهم ودفنهم بمقبرة جماعية، عام 2014، بحسب ما أعلنته قناة "السومرية".

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وعثرت السلطات، نهاية العام الماضي، على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الضحايا، في منطقة "وادي عكاب"، جنوب غربي الموصل، شمالي البلاد، تبين لاحقا أنهم مواطنون هنود كانوا يعملون لصالح شركة بناء، فُقد أثرهم عقب سيطرة "داعش" على المنطقة، صيف 2014.

وفي مؤتمر صحفي، في مارس/آذار الماضي، قال مدير عام دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة، زيد علي عباس: إن الفحوصات أكدت هوية 38 من العمال المفقودين، فضلا عن شخص آخر بلغت نسبة التحقق من هويته 70%.

وكانت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، قالت في كلمة خلال جلسة أمام برلمان بلادها، إنه تم التأكد من مقتل عمالها المفقودين في العراق.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي الجنرال في كي سينغ، قال إنه سيتوجه إلى مدينة الموصل اليوم لاستعادة الجثث، وفق ما نشرته وسائل إعلام هندية.

ومن المتوقع أن يعود الوزير من العراق بعد غد الاثنين لزيارة عائلات الضحايا وتسليم الجثث لهم، فيما أكد الوزير إبلاغ عائلات المتوفين بهذا الأمر.