العبادي يؤكد سيطرة القوات العراقية على عموم البلاد

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية باتت تبسط كامل سيطرتها على الأراضي العراقية، محذرا من التعامل مع التنظيم والترويج له.

القاهرة — سبوتنيك . وقال العبادي، في كلمة بمؤتمر صحفي عقده في بغداد، حسب موقع "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية مسيطرة على عموم العراق"، لافتا إلى "عدم وجود مرتكز لعناصر تنظيم داعش فيه".

وأضاف أن "الانتصار على داعش، انتصار عسكري فقط"، محذرا في الوقت نفسه من "التعامل مع داعش والترويج له".

وأضاف العبادي، أن "مشروعنا اكتمل بمحاربة الإرهاب داخل العراق إلى محاربته في المنطقة"، مستدركا "لكننا لا نعتدي على سيادة أحد".

وكان العبادي قد اطلع خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة السبت، على عمليات تأمين الحدود العراقية، وعمليات التطهير من الخلايا الإرهابية، لعدد من المناطق بعد تحرير كامل أراض البلاد.

وأبدى العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي السابق، الذي عقده الثلاثاء الماضي، استغرابه من نشر أخبار كاذبة تخدم "داعش"، فيما اتهم وسائل إعلام لم يسمها، بتقديم خدمات مجانية لعناصر التنظيم.

وأعلنت الحكومة العراقية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) منذ 2014. إلا أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت المدنيين والقوات الأمنية منذ هذا الإعلان.