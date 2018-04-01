اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

صرح السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية، اليوم الأحد الأول من أبريل/نيسان، بأن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين الثلاثاء المقبل، لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

© Sputnik. Valeriy Melnikov إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي في دورة غير عادية برئاسة السعودية، وبناء على طلب من فلسطين وتأييد كل من الكويت ومصر والأردن.

وقال أبو علي، إنه "من المنتظر أن يبحث الاجتماع جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة لمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية" على حد وصفه.

وتابع:

الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وآخرها المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 16 فلسطينيا، إضافة لأكثر من 1500 جريح.

واختتم أبو علي بالتشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لما أسماه بـ "الجرائم الإسرائيلية"، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة الحكومة الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.