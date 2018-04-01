اليابان تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

يعلن السفير الياباني في الأردن، هيديناو ياناجي، يوم الخميس القادم رسميا عن تمويل إضافي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 3.7 مليون دولار لدعم اللاجئين في مخيمات الزعتري والأزرق للاجئين السوريين.

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وحسب بيان صحفي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه فإن "السفير الياباني في الأردن هيديناو ياناجي، يعلن يوم الخميس القادم رسميا عن تمويل إضافي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 3.7 مليون دولار لدعم اللاجئين في مخيمات الزعتري والأزرق للاجئين السوريين".

ووفق البيان فإنه "سيتم الإعلان عن التمويل خلال زيارة لمخيم الزعتري، والتي ستسلط الضوء على الأنشطة الاجتماعية والمهنية المدعومة من قبل الحكومة اليابانية، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيدي اندو، كان قد صرح خلال العام الماضي بأن حجم المساعدات اليابانية للأردن منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 بلغ ما يقارب مليار دولار أمريكي في مختلف المجالات التقنية والاقتصادية والقروض والمنح وغيرها.