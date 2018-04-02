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13:35 02 أبريل/ نيسان 2018
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    معبر طريبيل الحدودي مع الأردن.

    العراق يتوصل إلى اتفاق مع شركتين أمريكيتين لتأمين الطريق الدولي مع الأردن

    © Sputnik.
    العالم العربي
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    كشف قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، عن مفاوضات تجري حاليا، مع شركتين أمريكيتين لتأهيل وتأمين الطريق السريع الدولي مع الأردن.

    القوات العراقية تستعد لعملية تحرير الموصل
    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
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    سبوتنيك. وأوضح الدليمي أن المفاوضات تجريها الحكومة الاتحادية العراقية مع الشركتين، لإعادة تأهيل الطريق السريع الدولي الممتد من بغداد العاصمة، وصولا إلى الرطبة غربي الأنبار، غرب البلاد، مع الحدود الأردنية.

    وألمح الدليمي إلى أن إحدى الشركتين، هي شركة "أولف كروب"،  والمفاوضات تجري معها ومع الأخرى، حول مسك الطريق السريع الدولي الحدودي مع الأردن، وحمايته وتأهيل محطاته والجسور وكل ما يتعلق به.

    وأعلن الدليمي عن آخر ما توصلت إليه المفاوضات بين الحكومة العراقية والشركتين، وهو أن حصة العراق ستكون 51 % من الجباية التي ستفرض على الشاحنات والمركبات التي ستمر عبر هذا الطريق، أما الشركة الأمريكية ستكون حصتها 49 %.

    ونوه قائممقام قضاء الرطبة، في ختام حديثه، إلى أنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الجانبين، حتى الآن.

    الدمار في الموصل، شمال العراق
    © Sputnik. Nazek Mohammed
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    ويبعد مجمع طرييل عن العاصمة العراقية بغداد نحو 575 كم، وحوالي 320 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان.

    وكان آمر "فوج الصقور" العراقي، العقيد شاكر الريشاوي، قد أعلن، 30 أغسطس/ آب العام الماضي، عن افتتاح المعبر رسميا وبشكل دائم، بعد أن أنهت الأجهزة المختصة الإجراءات الأمنية والخدمية كافة لتأمين الطريق الدولي البري بين عمان وبغداد.

    وحينها، قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تعقيبا على افتتاح منفذ طريبيل الدولي، إن فتح الحدود سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادات الدول العربية المتجاورة، من خلال التجارة وفرص العمل.

    القوات العراقية تتجه نحو كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AP Photo/
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    ويشمل عمل الشركة، إعادة تأهيل الجسور المقامة على الطريق وصيانته وإنارته على نحو متواصل وإصلاح التخسفات الحاصلة فيه، وبناء محطات استراحة وساحات وقوف للعجلات وورش صيانة للمركبات المارة على الطريق ومحطات وقود، وإقامة السياج العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه ويتسبب بالحوادث، هذا في الجانب الفني.

    وحسبما أوضح بيان حكومي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق من العام الماضي، ستتولى الشركة "أولف كروب" تأمين جانبي الطريق بعمق 5 كم وستجري كل هذه الخطوات بإشراف وزارة الإسكان والأعمار في الجانب الفني، ووزارتي الدفاع والداخلية في الجانب الأمني والمروري وسيشكل هذا المشروع نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري بين العراق ودول العالم فضلا عن إعادة قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.

    ويتضمن مشروع إعادة تأهيل الطريق السريع وصولا إلى منفذ طريبيل، تطوير البنى التحتية بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ.

    واللافت أن القوات العراقية حررت قضاء الرطبة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، في أيار/ مايو 2016، ضمن عمليات استعادة كامل مدن الأنبار.

    ويذكر أن مجلس الوزراء العراقي صوت في جلسته المنعقدة، الثلاثاء 28 آذار/ مارس عام 2017، على تأمين طريق دولي يصل بين بغداد بالحدود الأردنية، وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي.

    وشهد طريق السفر البري بين العراق والأردن، عمليات قتل مروع نفذتها التنظيمات الإرهابية التي اجتاحت البلاد بعد سقوط النظام السابق، عام 2003، أولها تنظيم "القاعدة" الذي اقتاد عدد كبير من المسافرين عبر الطريق، إلى صحراء الأنبار وذبحهم فيها هناك، على الهوية غالباً، والكثير منهم لم يعثر ذويهم عليهم أو على قبورهم حتى اللحظة، بالإضافة الى ذلك  قام إرهابيو التنظيم بتدمير المدن ونهبها وترويع ساكنيها وتنفيذ إبادات جماعية بهم.

     

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    الكلمات الدلالية:
    شركتين أمريكيتين, الطريق السريع, إعادة تأهيل, الحدود العراقية الأردنية, بغداد, الدولي, أخبار الأنبار, الأردن, وكالة سبوتنيك, بغداد
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