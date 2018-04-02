بعد تصريحات ابن سلمان... حفيد العاهل البحريني يتحدث عن سوريا ونصرها في الغوطة

وجه عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين رسالة إلى سوريا، بمناسبة تحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

وكتب عبد الله بن محمد آل خليفة في حسابه منسوب له على "تويتر": "مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش السوري في الغوطة الشرقية"، مضيفاً أن العلاقات والسفارات في سوريا سوف تعود تدريجياً في أقرب وقت.

مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش العربي السوري وعودت اراضيها في الغوطة من رجس الارهاب والمتأمرين — عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) March 31, 2018

​نبارك لسوريا واهلها النصر على الارهاب الذي مدرج عالميآ يقولون تبارك لايران..! طيب عفرين والجيش الحر تبع تركيا ليش الصمت والمباركه لهم.!! شدخلنا في ايران او تركيا نقول سوريا العربيه..!

— عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) March 31, 2018

​راح تعود العلاقات والسفارات في سوريا تدريجي قريبآ من دول كثيره والبعض لا زال يردح في كوكب اخر قلنا انتهى الفلم..!

— عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) April 1, 2018

​

ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من حقيقة هذا الحساب الذي يحمل اسم عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين، علما أن عدد روّاد هذا الحساب يتجاوز 350 ألف متابع.

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تصريحات مثيرة، حول بقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا.

وقال ابن سلمان، في تصريحات لمجلة "تايم" الأمريكية، إن الأسد باق في السلطة، ومن غير المرجح أن يترك منصبه قريبا. وأضاف أنه يتمنى من الأسد ألا يصبح "دمية لإيران".

وكشف ولي العهد السعودي أنه يدعم بقاء القوات الأمريكية في سوريا على المدى المتوسط، موضحا أن "وجود قوات أمريكية في سوريا، من شأنه الحد من طموحات إيران في توسيع نفوذها". وأشار إلى أن "بقاء القوات الأمريكية في سوريا، يسمح أيضاً لواشنطن بأن يكون لها رأي في مستقبل سوريا".