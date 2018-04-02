خروج 448 مسلحا من "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس

بدأت اليوم الإجراءات لإخراج مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم عن طريق الحافلات من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى منطقة جرابلس وذلك تمهيدا لإخلاء المدينة من المسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI مركز المصالحة: على المسلحين في دوما الإفصاح عن أماكن الألغام والأنفاق قبل الانسحاب

تدخل الحافلات منذ الصباح بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إلى أطراف منطقة دوما لتجهيزها ومن ثم الخروج محملة بالمسلحين وعائلاتهم عبر ممر مخيم الوافدين للتوقف في نقطة التجمع الرئيسية قرب اوتستراد حرستا ليتم نقلهم في وقت لاحق إلى جرابلس كما ذكر مراسل وكالة " سانا " السورية.

وتخضع الحافلات لتفتيش دقيق لمنع المسلحين من تهريب أي مختطف من المدنيين أوالعسكريين في مدينة دوما وكذلك لمنعهم من اصطحاب عبوات ناسفة أو قنابل يمكن أن يستخدموها أثناء توجههم إلى جرابلس.

يذكر أنه تم خلال إخراج المسلحين وعائلاتهم من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما إلقاء القبض على ثلاثين رجلا وست نساء كانوا يحملون أحزمة ناسفة إضافة الى اكتشاف تفخيخ المسلحين لطفل عبر تحميله خمسة كغ من المتفجرات منذ بداية خروج أهالي الغوطة من الممرات المختلفة، وذلك بغية تفجيرها في الباصات أو مراكز الإقامة المؤقتة لاتهام الدولة السورية.

وما زال تجهيز الحافلات مستمر حتى الآن حيث تخرج الحافلات تباعا من دوما عبر ممر الوافدين وعلى متنها المسلحون وعائلاتهم.

وقد تم أمس الأحد التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما في الغوطة الشرقية إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما إضافة إلى تسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء وتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.