خروج 448 مسلحا من "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس

وتخضع الحافلات لتفتيش دقيق لمنع المسلحين من تهريب أي مختطف من المدنيين أوالعسكريين في مدينة دوما وكذلك لمنعهم من اصطحاب عبوات ناسفة أو قنابل يمكن أن يستخدموها أثناء توجههم إلى جرابلس.
يذكر أنه تم خلال إخراج المسلحين وعائلاتهم من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما إلقاء القبض على ثلاثين رجلا وست نساء كانوا يحملون أحزمة ناسفة إضافة الى اكتشاف تفخيخ المسلحين لطفل عبر تحميله خمسة كغ من المتفجرات منذ بداية خروج أهالي الغوطة من الممرات المختلفة، وذلك بغية تفجيرها في الباصات أو مراكز الإقامة المؤقتة لاتهام الدولة السورية.
وما زال تجهيز الحافلات مستمر حتى الآن حيث تخرج الحافلات تباعا من دوما عبر ممر الوافدين وعلى متنها المسلحون وعائلاتهم.
وقد تم أمس الأحد التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما في الغوطة الشرقية إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما إضافة إلى تسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء وتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.
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