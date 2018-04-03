مقتل جندي ليبي في اشتباكات بين الجيش وعصابات تشادية

أعلن مصدر عسكري ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، عن وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الليبي وعصابات تشادية بمدينة سبها في الجنوب الليبي.

© REUTERS/ Goran Tomasevic تحرير درنة بداية النهاية للجماعات الإرهابية في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك ":

أن اشتباكات تدور الآن بالقرب من بوابة 17 الساليطة بمدينة سبها جنوب ليبيا، بين قوة اللواء السادس مشاة والعصابات التشادية.

أعلن المصدر عن مقتل جندي ليبي وإصابة أثنين آخرين خلال هجوم لعصابات مسلحة تشادية بمدينة سبها بالجنوب الليبي، ونقلت صحيفة بوابة الوسط الليبية عن مصدر عسكري قوله:

أن اللواء السادس مشاة صد هجوما نفذته عصابات مسلحة تشادية على مقر الإمداد العسكري بسبها جنوبي ليبيا، الواقعة على طريق طرابلس، مشيرا إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من اللواء السادس مشاة خلال الاشتباكات التي دارت مع العصابات المسلحة.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، في 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة، فضلًا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، الأول حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، والثاني القوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.