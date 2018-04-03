محمد بن سلمان يعلق على حجب إيران لـ"تويتر"

وأضاف: "لم نمنع الوصول إلى السوشيال ميديا، تويتر، وفيسبوك وسناب شات، وهي جميعا مفتوحة لكل السعوديين".
وتابع: "لدينا نسبة كبيرة من مستخدمي السوشيال ميديا حول العالم…وفي إيران حجبوا السوشيال ميديا، وفي دول أخرى أيضا".
وقال محمد بن سلمان إن السعوديين يمتلكون الحق والحرية للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى محمد بن سلمان حوارا مع المجلة الأمريكية، تطرق فيه إلى عدة محاور تتعلق بإيران، واعتبرها جزءا من مثلث الشر في المنطقة بالإضافة إلى "الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش".
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