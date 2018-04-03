محمد بن سلمان يعلق على حجب إيران لـ"تويتر"

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الشعب السعودي يملتك الحرية للقيام بما يريد.

© REUTERS/ SIMON DAWSON محمد بن سلمان يكشف عن مثلث الشر في المنطقة

أشار ولي العهد في حواره مع مجلة " أتلانتيك " الأمريكية إلى أن السعودية لم تحجب تويتر كما حجبته إيران.

وأضاف: "لم نمنع الوصول إلى السوشيال ميديا، تويتر، وفيسبوك وسناب شات، وهي جميعا مفتوحة لكل السعوديين".

وتابع: "لدينا نسبة كبيرة من مستخدمي السوشيال ميديا حول العالم…وفي إيران حجبوا السوشيال ميديا، وفي دول أخرى أيضا".

وقال محمد بن سلمان إن السعوديين يمتلكون الحق والحرية للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى محمد بن سلمان حوارا مع المجلة الأمريكية، تطرق فيه إلى عدة محاور تتعلق بإيران، واعتبرها جزءا من مثلث الشر في المنطقة بالإضافة إلى "الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش".