اجتماع استثنائي في تونس بين حكومة الشاهد والبرلمان

اهتمت الصحف التونسية، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، بعدد من الموضوعات أبرزها الاجتماع المنتظر بين مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقالت صحيفة "المغرب" إن الاجتماع الاستثنائي الذي يعقد اليوم في مكتب نواب مجلس الشعب، يتناول "ضبط الأولويات التشريعية للحكومة، ومجلس نواب الشعب"، خلال الفترة القادمة.

رئيس وزراء تونس مستعد للتخلي عن منصبه مقابل عدم تأجيل الإصلاحات: قال رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد، خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، اليوم (الجمعة)، إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة، حتى لو كلفه ذلك الأمر منصبه؛ خصوصا فيما يتعلق… https://t.co/CitnmTlgLm pic.twitter.com/yHfzBwMftj — Saleh — صالح أباحسين (@iSalehaa) March 23, 2018

واعتبرت الصحيفة أن الاجتماع يأتي في وقت مناسب، "في ظل الأزمة التي يمر بها البرلمان على خلفية كسر التوافق بين الكتل البرلمانية".

اجتماع الحكومة والبرلمان كان أيضا أحد اهتمامات جريدة "الشروق" التونسية، كما قالت الصحيفة إن الخلافات التي أطلقها المؤتمر العاشر لحركة النهضة "لا تهدأ إلا لتشتعل من جديد".

أشرف الأستاذ راشد #الغنوشي مساء الأحد على الحفل الذي نظمه المكتب المحلي لحركة #النهضة بنابل للتعريف بقائمة الحركة للانتخابات البلدية.

وقد ألقى الأستاذ راشد كلمة عامة أكد فيها على انفتاح النهضة على كافة الكفاءات… https://t.co/rd54yeKhRy — حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) April 2, 2018

ويرى الجناح المحافظ بحركة النهضة، أن ما "سمى بالإصلاحات الداخلية، التي أعلنت فصل الدعوي عن السياسي، هي انحياز عن المبادىء الكبري للحركة الإسلامية".

أما صحيفة البيان التونسية، فاستطلعت رأي عدد من نواب البرلمان حول موقفهم الخاص من دعوة رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة للنظر في القانون الانتخابي المعتمد حاليا وتعديله.

وفي صحيفة الجريدة التونسية حذر توفيق الراجحي، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، من رفع أسعار المواد الأساسية، معتبرا هذا "خطا أحمر".

وأضاف أن التعويضات تكون إما من ضرائب أو الديون أو تتحمل الدولة لجزء منه. وتابع: "نريد الذهاب نحو 4 تعديلات في العام".

حديث الراجحي نقلته أيضا صحيفة الصباح التونسية، والذى أشار فيه إلى أن ميزانية 2018 تم انجازها على أساس أن سعر برميل البترول 54 "دولار" في حين وصل سعر البرميل إلى 70.