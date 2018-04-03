البرلمان الأردني يحدد الحالات التي يمكن فيها رفع أجهزة التنفس عن المريض

وافق نواب المجلس على مادة مضافة تقول: "لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي عليه"، حسب صحيفة "رأي اليوم".

الاتهامات تلاحق البرلمان الأردني بعد تجديد الثقة بالحكومة https://t.co/hUdRuD6yxF pic.twitter.com/pZSyIOhPH8 — إرم نيوز (@EremNews) February 19, 2018

كما تضيف المادة أنه لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن متلقي الخدمة، "إلا إذا توقف القلب أو التنفس نهائيا أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا كاملا ونهائيا وفقا للمعايير الطبية".

ويفترض أن يتسبب القرار بإرباك بعض البرامج الطبية الخاصة بمرضى السرطان تحديدا.