العثور على أنفاق ضخمة جديدة في الغوطة الشرقية (فيديو)

عثرت وحدة من الجيش العربي السوري على نفق استخدمته الفصائل المسلحة يصل بين بلدتي عربين ومسرابا في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin شاهد بالفيديو أكبر نفق للمسلحين في الغوطة الشرقية في سوريا

وبحسب " سانا " فإن "وحدة من الجيش العربي السوري عثرت على نفق للإرهابيين بعرض 4 أمتار وارتفاع 6 أمتار يتسع لمرور سيارات وعربات يصل بين بلدتي عربين ومسرابا.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد عثرت أمس على نفق ضخم في بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية يمتد لعدة كيلومترات فيما ضبطت شبكة أنفاق تحتوي على ممرات سيارات يصل طولها إلى 3كم تربط بين بلدات عربين وعين ترما وزملكا وجوبر.