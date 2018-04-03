بالفيديو... رد فعل مواطن إماراتي بعد حل حاكم دبي لأزمته المعيشية

توجه المواطن الإماراتي، علي المزروعي، بالشكر إلى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تدخله لحل أزمته المعيشية، بعدما عبّر عن شكوته في برنامج إذاعي.

سجلّت صحيفة "البيان" الإماراتية، رسالة بالصوت والصورة للمزروعي، وهو يشكر حاكم دبي، على إصداره أوامر، بتوفير كل احتياجاته بشكل فوري، وتلبية كل متطلبات العيش الكريم له ولأسرته.

وأكد أن دولة الإمارات حباها الله بقيادة رشيدة حريصة على كرامتنا، تحكم قلوبنا بأفعالها الطيبة وأخلاقها العالية، مثمنا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة احتياجاته بشكل فوري وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته.

وأشار إلى أن توجيهات ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بإيقاف المذيع عن العمل، تؤكد أن القيادة الرشيدة سباقة في الحفاظ على النسيج الوطني ورفع شأن المواطنين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، وهذا إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

المواطن علي المزروعي في حديث خاص لـ #البيان:

قيادتنا تحكم قلوبنا بأفعالها الطيبة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NF7Da9zibL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2018

كما أكد المزروعي لصحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، أن دعم المكتوم له، رفع من معنوياته، ورد له اعتباره للإساءات التي تعرّض لها.

© REUTERS/ CHRISTOPHER PIKE حاكم دبي يتدخل في أزمة المذيع الإماراتي المفصول والمواطن

وأوضح أن مداخلته الخميس 28 مارس/ آذار عبر برنامج البث المباشر في ''الرابعة والناس'' على إذاعة عجمان، جاءت نظرا لظروفه المعيشية الصعبة، إذ أنه لم يكن باستطاعته تلبية كافة الاحتياجات المنزلية والأسرية لأبنائه.

وأوضح المزروعي أن لديه تسعة أبناء، وأنه يتقاضى 13 ألف درهم إماراتي، يدفع جزءا منها لفاتورة الكهرباء ولراتب الخادمة، بالإضافة إلى المصاريف الجامعية لأبنائه في كليات التقنية وفي المدارس الحكومية.

كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والحياة المعيشة بشكل عام، أثّر سلبا على حياته، ولم يعد يستطع توفير أي مبالغ مالية من الراتب.