دعوتان من العاهل السعودي للبشير

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، دعوتين من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية في الرياض، والأخرى للمشاركة في التمرين البحري لدول التحالف العربي.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم في الخرطوم، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسين.

© Sputnik. vitali belosov تقرير يكشف نص رسالة تميم إلى البشير التي "أغضبت" السعودية

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) ، فإن السفير السعودي سلم الرئيس السوداني دعوة المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالعاصمة السعودية، ودعوة أخرى للمشاركة في التمرين البحري للدول العربية، وخاصة دول التحالف العربي.

ومنذ مارس / آذار 2015، يشارك السودان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

ونقلت الوكالة الرسمية عن السفير السعودي علي بن حسين قوله، "القمة العربية ستتناول العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية، والنظر في التحديات الكبيرة".

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أعلن في مارس/ آذار الماضي انعقاد القمة في دورتها الـ 29 في 15 أبريل / نيسان الجاري بالرياض.

وتعقد القمة العربية أواخر مارس من كل عام، إلا أنها تأخرت هذا العام، وعقدت القمة السابقة في 29 آذار / مارس في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ عام 2011.