نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يأمل بانطلاق جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف قريبا

أعرب نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، رمزي رمزي، اليوم الأربعاء، عن أمله بانعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في جنيف قريبا.

موسكو- سبوتنيك . وقال رمزي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول موعد الجولة المرتقب: "إن شاء الله قريبا".

وعقدت الجولة التاسعة من المباحثات السورية-السورية، تحت رعاية الأمم المتحدة، في أواخر شهر كانون الثاني / يناير الماضي، في فيينا، ولم تشهد مباحثات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة، واختتمت دون تحقيق نتائج ملموسة.