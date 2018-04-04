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15:15 04 أبريل/ نيسان 2018
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    الفيفا

    هل يسمح "فيفا" بعودة كرة القدم إلى ملاعب ليبيا

    © AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
    العالم العربي
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    أعرب رياضيون ليبيون عن تفاؤلهم بزيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واعتبروها إيذانا بقرب عودة كرة القدم إلى الملاعب الليبية.

    سبوتنيك. قال الصحفي الرياضي الليبي، علي العزابي، إن زيارة وفد "الفيفا" التي بدأت، مساء أمس الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، تبعث على التفاؤل بقرب رفع الحظر عن الملاعب الليبية، مضيفا أن الوقت مهيأ الآن لعودة المباريات الرسمية والدولية إلى داخل ليبيا، وليس مصر أو تونس كما يحدث الآن.

    وكان الفيفا قد فرض حظرا على الملاعب الليبية منذ عام 2013، قبل أن يرفعه جزئيا عن طرابلس في العام ذاته.

    ​وأوضح الصحفي الليبي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن هدف زيارة الفيفا هو الحصول على مزيد من الضمانات بجاهزية الملاعب الرياضية، فضلا عن التأكد من توافر الحالة الأمنية المناسبة لاستقبال الفرق الرياضية، حتى يسمح بعودة جزئية للملاعب، يستطيع من خلالها التأكد من مدى جاهزية ليبيا لاستقبال المباريات الدولية، كما حدث مؤخرا مع العراق.

    وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة جياني إنفانتينو، قد أوفد  مدير إدارة الاتحادات الوطنية، فيرون موسينغو، وعضو إدارة الاتحادات الوطنية بالفيفا، الفرنسي محمد طه، لزيارة  العاصمة الليبية، طرابلس، لمدة ثلاث أيام، بدأت أمس الثلاثاء، وتنتهي غدا الخميس.

    وقال الصحف الليبي إن تردي الأوضاع الأمنية موجود في دول كثيرة، والحديث عن التوتر الأمني في ليبيا مردود عليه بإقامة الوفود الأجنبية، سواء ممثلي الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو غيرهم من سفراء وقناصل الدول الأجنبية على الأراضي الليبية بأمان.

    كما أوضح أن المنتخب الليبي والفرق الليبية عانوا الكثير خلال السنوات الأربع السابقة، من عدم إقامة مباريات كرة القدم على الملاعب الوطنية، وأنفقوا الكثير من الأموال على السفر والإقامة.

    من جانبه قال موفد رئيس "الفيفا" إن الزيارة تأتي استجابة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعوة رئيس الاتحاد الليبي، جمال الجعفري، ودعما لجهود الاتحاد الليبي، وبحث  المساعدات الممكنة التي سيقدمها "الفيفا" للاتحاد في مجالات التطوير والتأهيل والتدريب، والوقوف على الوضع الأمني على أرض الواقع وتقييمه من أجل مساعدة ليبيا على رفع الحظر المفروض على ملاعبها.

    واستهل وفد "الفيفا" مهمته في ليبيا،  بزيارة مقر الاتحاد الوطني لكرة القدم و اللجان العاملة بالاتحاد.

    ومن المقرر أن يشهد الوفد، مساء اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، جانب من مباراة الاتحاد والشرارة المقرر إقامتها  بإستاد طرابلس الدولي، بحضور الجمهور، قبل أن يبدأ زيارة ميدانية لعدد من الملاعب بمنطقة جنزور.

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    أخبار ليبيا, الاتحاد الدولي لكرة القدم, فيفا, طرابلس, ليبيا
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