الأردن يحبط مخططا إرهابيا لتنظيم "داعش" ويحاكم المتهمين

قامت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، بتجريم متهمين اثنين منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي، خططا للقيام بأعمال إرهابية لقتل عسكريين وسياح أجانب وتفجير كنيسة.

© AP Photo/ الحكومة العراقية تستعد لتوقيع اتفاقية خاصة مع الأردن

وحسب وكالة الأنباء الأردنية " بترا "، حكمت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤقتة عليهما لمدة 15 عاماً لكل واحد منها.

وعقدت محكمة أمن الدولة 10 جلسات علنية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وقررت في الجلسة الأولى تجريم متهمين اثنين خططا للقيام بأعمال إرهابية لقتل عسكريين وسياح أجانب وتفجير كنيسة، ووضعهم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما لكل واحد منهم.

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين تخابرا مع تنظيم "داعش" وتلقيا توجيهات من قيادة التنظيم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد العسكريين والسياح والكنائس.

وقام المتهمان بمعاينة إحدى الكنائس وأبلغوا التنظيم بذلك من أجل إرسال التمويل، لكن تم القبض عليهما قبل تنفيذ العملية.