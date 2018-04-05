السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن إيران و"أنصار الله"

بعثت المملكة العربية السعودية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، ضد إيران وجماعة "أنصار الله" في اليمن.

ودعت السعودية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة "الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، ومحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"

كما دعت مجلس الأمن إلى محاسبة أنصار الله وإيران على خرقهما القانون الدولي، مشددة على ضرورة وضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي.

وطالبت المملكة مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لتطبيق قراري مجلس الأمن 2216 و2231، مؤكدة أن التحالف سيستمر في تأمين الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، صرح أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء، تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت جماعة أنصار الله.

وأوضح المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.