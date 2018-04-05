الإعلان عن أول فيلم تعرضه دور السينما في السعودية

وقع الاختيار على فيلم البطل الخارق Black Panther ليكون أول فيلم يعرض عبر دور السينما في السعودية يوم 18 أبريل/نيسان الجاري.

ومن المقرر وفقا لصحيفة "الرياض"، أن يعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 شخصا في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.

وكانت شركة AMC الأمريكية، قد حصلت على أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة، ومن المقرر أن يصل سعرة التذكرة إلى 50 ريال سعودي (13 دولارا أمريكيا).

وتعود دور السينما إلى السعودية بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط.

يذكر أن فيلم "الفهد الأسود"، بات الأكثر تحقيقا للأرباح في تاريخ السينما العالمية، بعد أن بلغت إيراداته مليار و273 مليون دولار أمريكي.