الإعلان عن أول فيلم تعرضه دور السينما في السعودية

ومن المقرر وفقا لصحيفة "الرياض"، أن يعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 شخصا في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.
وكانت شركة AMC الأمريكية، قد حصلت على أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة، ومن المقرر أن يصل سعرة التذكرة إلى 50 ريال سعودي (13 دولارا أمريكيا).
The new @IMAX poster just dropped. The King arrives to #IMAX 2/16! #BlackPanther (via @chadwickboseman) pic.twitter.com/5SFVleoBDy— Black Panther (@theblackpanther) February 6, 2018
وتعود دور السينما إلى السعودية بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط.
يذكر أن فيلم "الفهد الأسود"، بات الأكثر تحقيقا للأرباح في تاريخ السينما العالمية، بعد أن بلغت إيراداته مليار و273 مليون دولار أمريكي.
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